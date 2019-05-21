مادورو يدعو لاجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية

كراكاس-سانا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم توجهه إلى إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة اليمينية المدعومة من واشنطن.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مادورو قوله اليوم خلال كلمة ألقاها من قصر ميرافلوليس الرئاسي في العاصمة كراكاس أثناء مراسم إحياء الذكرى الأولى لإعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا “سنجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية” داعيا المعارضة إلى التصويت في الانتخابات المقبلة.

وكانت الانتخابات الأخيرة للجمعية الوطنية “البرلمان” في فنزويلا جرت في العام 2015 وجاء الفوز فيها لتكتل الأحزاب المعارضة او مايسمى الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية الذي حصل على 109 مقاعد من أصل 164 وتنتهي صلاحيات التشكيلة الحالية للجمعية في كانون الأول من العام 2020.

يذكر أن فنزويلا تواجه تدخلات أمريكية في شؤونها الداخلية بهدف زعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولات مستميتة لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على رئيسها الشرعي مادورو الذي يرفض الخضوع لإملاءات الإدارة الأمريكية وسياساتها.