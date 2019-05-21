توقيع مجموعة شعرية في فرع السويداء لنقابة المهندسين

السويداء-سانا

استضافت صالة فرع نقابة المهندسين بالسويداء مساء اليوم حفل توقيع مجموعة شعرية للمهندس راتب الجباعي حملت عنوان (أنشودة الأيام).

المجموعة باكورة أعمال الجباعي حملها مشاعره وأشواقه وحنينه وتساؤلاته حسب ما أوضح لمراسلة سانا مشيرا إلى أنها نتاج ثلاثين عاما جسد خلالها كفاحه والذي يتشابه مع قصة كفاح كل شاب على أرض الوطن بأسلوب شعري تنوع بين العمودي والتفعيلة.

(أنشودة الأيام) الصادرة عن دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع تضمنت ما يقارب 120 قصيدة شعرية موزعة على 260 صفحة من الحجم المتوسط حمل مضمونها آلام الوطن بقصائد وطنية ووجدانية واجتماعية مزجت الحب والشوق والغربة وترصد مرارة الواقع الذي نعيشه من إرهاب وقتل وسفك للدماء وحنين إلى الماضي القريب قبل الحرب وأن سورية رغم كل ما عصف بها ستبقى أرض الحب والسلام والخير والعطاء.

جنوح الجباعي لذكريات الماضي تجلى بأسلوب مباشر اعتمد الموسيقا الخارجية والضغط على حرف الروي فيقول في قصيدته النورس المهاجر.. (الروح هائمة الخطى في ذلك التيار تجتاحها آلام طغيان المدار الروح في خفقاتها… كالجمر غطاه الرماد فلا أوار وكأنها رفضت فهامت في مدى كالعابر المحتار”.

يذكر أن الشاعر الجباعي من مواليد السويداء عام 1972 وخريج كلية الهندسة المدنية اختصاص هندسة انشائية من جامعة دمشق عام 1996.