740 متقدماً إلى المنح الدراسية الهندية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم أن عدد المتقدمين إلى المنح الدراسية المقدمة من الهند والبالغ عددها 500 منحة للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” في مختلف الاختصاصات باستثناء الطبية بلغ 740 طالبا وطالبة.

وذكرت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن عدد المتقدمين لمنح المرحلة الجامعية الأولى بلغ 318 ولدراسة الماجستير 389 موزعين بين 318 متقدما من خريجي الكليات التطبيقية و71 من الكليات غير التطبيقية بينما بلغ عدد المتقدمين لدراسة الدكتوراه 33 منهم 23 خريج كليات تطبيقية و10 كليات غير تطبيقية.

وأشارت الوزارة إلى أن مفاضلة القبول بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى ستجرى على أساس المعدل المئوي في الشهادة الثانوية بعد طي مادة التربية الدينية مع إعطاء الأولوية للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الأحدث فيما سيتم انتقاء مرشحي الماجستير على أساس المعدل المئوي للإجازة الجامعية ومرشحي الدكتوراه بناء على المعدل المئوي للإجازة الجامعية تضاف له ثلاث درجات للحاصلين على درجة الماجستير، مؤكدة أن القبول النهائي مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في الهند.

وكانت الوزارة أعلنت عن المنح الهندية في العاشر من نيسان الماضي للعام الدراسي 2019-2020 وتتضمن إعفاء من رسوم الدراسة والإقامة في السكن الجامعي على أن يلتزم الطالب مالياً في حال قبوله بنفقات السفر ذهاباً وإياباً وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقاً.