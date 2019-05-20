مذكرة تفاهم بين الجامعة الافتراضية وهيئة التميز والإبداع

دمشق-سانا

وقعت الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات العلمية والبحثية وتنمية واستقطاب المتميزين ورعايتهم وإنشاء وتطوير حواضن علمية مشتركة.

وبموجب المذكرة يتبادل الطرفان الخبرات البشرية والإمكانات المادية واللوجستية لدعم أنشطتهما العلمية مع التعاون في إنشاء وإدارة وتطوير حواضن علمية للأفكار والمشاريع الإبداعية المنبثقة عن الفئات التي يرعاها كل منهما وفي مجال البحث العلمي ونشر الأبحاث والكتب والمقالات العلمية.

ويتعاون الطرفان في تنظيم فعاليات علمية ذات اهتمام مشترك وإعداد مشاريع بحثية وتطويرية واستشارات ودراسات بموجب عقود واتفاقات وفق الحاجة مع تبادل الطرفين المنشورات والمطبوعات والمجلات البحثية والدوريات الصادرة عنهما إضافة الى تبادل الوثائق في موضوع الاعتمادية وضمان الجودة.

وفي تصريحات للإعلاميين عقب توقيع المذكرة نوه وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم بالنشاطات العلمية للجامعة الافتراضية وهيئة التميز والإبداع والتي أثبتت تميز الشباب السوري رغم التحديات معتبرا أن دخول المذكرة حيز التنفيذ سيسهم في خدمة سوق العمل وتحقيق التنمية في سورية.

رئيس الجامعة الافتراضية الدكتور خليل العجمي لفت إلى أن منظومة التعليم الإلكتروني والبنية التحتية واللوجستية المعلوماتية للجامعة ستسهم بدعم آليات التعلم في هيئة التميز الإبداع وانتقاء الشباب المتميزين لرعايتهم ضمن حاضنات علمية وتكنولوجية ودعمهم للقيام بأبحاث في مجال المعلوماتية.

بدورها رأت رئيس هيئة التميز والإبداع المهندسة هلا الدقاق أن المذكرة تتيح فرص متابعة المتميزين في جميع المراحل العمرية والدراسية مشيرة إلى أن الهيئة ستعطي فرصة للناجحين في مسابقة الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2019 للدخول إلى الاختبارات المركزية للأولمبياد العلمي السوري في اختصاص المعلوماتية وفق معايير علمية.

حضر توقيع المذكرة معاونو وزير التعليم العالي ونواب رئيس الجامعة الافتراضية السورية ومديرو المديريات في الجامعة وهيئة التميز والإبداع.

هيلانه الهندي