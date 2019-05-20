هدم مبان مخالفة في موقع النقارنه بمدينة حماة

حماة-سانا

أزال مجلس مدينة حماة اليوم أبنية مخالفة لضابطة نظام البناء في موقع النقارنه بناء على شكوى وردت للأمانة العامة للمحافظة تفيد بحدوث مخالفات بناء في الموقع المذكور.

وذكر المهندس عدنان الطيار رئيس مجلس المدينة في تصريح لمراسل سانا أن لجنة الهدم المركزية في المحافظة قامت بهدم 3 مبان مخالفة الأول يضم 4 طوابق والثاني والثالث في مرحلة بناء الطابقين الثاني والثالث.

وأوضح أمين سودين رئيس دائرة البناء في مجلس المدينة في تصريح مماثل أن المباني المخالفة غير سليمة إنشائياً وتأسست على تربة ضعيفة وتشكل مصدر خطر على ساكنيها الأمر الذي استدعى ضرورة هدمها عن طريق لجنة الهدم المركزية.

يذكر أن مجلس مدينة حماة أزال العام الماضي أبنية مخالفة في الأراضي الزراعية في الجزيرة الخامسة في ضاحية أبي الفداء بمدينة حماة غير مخصصة للبناء وخارج المخطط التنظيمي.

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