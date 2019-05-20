مظاهرات في عدد من المدن الألمانية ضد الأحزاب القومية الأوروبية

برلين-سانا

شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات ضخمة مناهضة للأحزاب القومية الأوروبية وداعمة لوحدة أوروبا وذلك قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة هذا الشهر.

وذكر موقع دويتشه فيله الألماني أن المظاهرات التي جرت في برلين وميونيخ وفرانكفورت ومدن أخرى جاءت بدعوة من أكثر من 70 منظمة واتحادا وتحت عنوان “أوروبا للجميع” وذلك احتجاجا على انبثاق اليمين المتطرف وتفشي العنصرية في أوروبا وللدعوة إلى احترام وضمان حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

ورأى مشاركون في تلك المظاهرات أن “الانتخابات الأوروبية المرتقبة تشكل قرارا مصيريا حول مستقبل الاتحاد الأوروبي”.

وستجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة بين الـ 23 والـ 26 من أيار الجاري على أن يتم إجراؤها في ألمانيا في الـ 26 من أيار.