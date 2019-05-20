إطلاق مشروع (قفزة) لدعم مشاريع تخرج طلبة جامعة البعث

حمص-سانا
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص اليوم مشروع قفزة لدعم مشاريع تخرج طلبة جامعة البعث لكليات هندسة “الزارعة والمعلوماتية والكهرباء والميكانيك والبتروكيمياء” وذلك على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية.
وأكد الدكتور علي العبد الله نائب رئيس جامعة البعث للشؤون العلمية أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى دعم مشاريع التخرج في الكليات الهندسية وذلك للربط بين بيئة الجامعة والبحث العلمي في قطاع الأعمال لتكون الجامعة منصة لأهداف التنمية المستدامة لافتاً إلى أن مشروع قفزة يندرج ضمن سياسة الجامعة وخطتها الاستراتيجية التي تركز على تشجيع الابتكار والإبداع وتخريج جيل شاب من المبدعين والرياديين في الأعمال القادرين على الانتقال والانخراط في سوق العمل.
وبين أنه مشروع تشاركي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتشجيع المشاريع المتميزة التي تضم أفكاراً إبداعية يمكن الاستفادة منها.
من ناحيته قال طارق سفر مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص إن مشروع قفزة هو لدعم المشاريع الابتكارية لطلاب التخرج بالجامعات وربطها بالمجتمع لتكون مشاريع صغيرة توجد فرص عمل للشباب الخريجين لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة علمية ممثلة بالجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع الصناعة والأعمال لاختيار المشاريع المميزة ليقدم البرنامج كامل الدعم المالي للمشروع والبالغ 10 آلاف دولار.
وقدم المهندس أيمن الراعي منسق مشروع قفزة في جامعة البعث شرحاً مفصلاً عن المشروع وأهدافه معتبراً أن اختيار الجامعة أمر مهم لكونها الحاضنة العلمية والإبداعية التي يمكن أن ترفد المجتمع بكوادر وخبرات علمية تخصصية مهمة .
وقال الراعي “إنه سيتم اختيار 5 مشاريع من مجمل المشاريع المقدمة بناء على معايير محددة ليتم إعداد الجدوى الاقتصادية منها ليكون المشروع جاهزاً بالكامل”.
الدكتور أحمد مهنا عميد كلية الهندسة الزراعية بالجامعة قال “إن المشروع مهم جداً بالنسبة للطلاب الخريجين وخاصة أنه يحفزهم على الابتكار والإبداع في مجالات اختصاصاتهم لتقديم مشاريع تفيد بلدهم وسوق العمل” بينما يشير الدكتور أكرم مرعي عميد كلية المعلوماتية في الجامعة إلى أن مشروع قفزة حلقة من سلسلة البرامج والمشاريع التي تدعمها الجامعة لافتاً إلى أن المشروع سيشكل بيئة واسعة ومهمة ليقدم الطلاب مشاريعهم المتميزة.
الطالب عمر جودا اعتبر المشروع مهما للطلبة الخريجين كونه يشكل لهم فرصة لتأسيس مشروع ذي جدوى اقتصادية يحقق التنمية المستدامة بينما قالت الطالبة لبنى المحمد “إنه لا بد لطلبة الكليات المستهدفة بمشروع قفزة تقديم مشاريع متميزة يمكن أن تكون ذا فائدة في سوق العمل وتظهر كل طاقات وإبداعات وعلوم الخريجين التي تلقوها خلال فترة دراستهم “.
مثال جمول
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