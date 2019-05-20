إطلاق مشروع (قفزة) لدعم مشاريع تخرج طلبة جامعة البعث

حمص-سانا

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص اليوم مشروع ‏قفزة لدعم مشاريع تخرج طلبة جامعة البعث لكليات هندسة “‏الزارعة والمعلوماتية والكهرباء والميكانيك والبتروكيمياء” وذلك ‏على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية.‏

وأكد الدكتور علي العبد الله نائب رئيس جامعة البعث للشؤون ‏العلمية أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى دعم مشاريع ‏التخرج في الكليات الهندسية وذلك للربط بين بيئة الجامعة ‏والبحث العلمي في قطاع الأعمال لتكون الجامعة منصة لأهداف ‏التنمية المستدامة لافتاً إلى أن مشروع قفزة يندرج ضمن ‏سياسة الجامعة وخطتها الاستراتيجية التي تركز على تشجيع ‏الابتكار والإبداع وتخريج جيل شاب من المبدعين والرياديين في ‏الأعمال القادرين على الانتقال والانخراط في سوق العمل.

وبين أنه ‏مشروع تشاركي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتشجيع ‏المشاريع المتميزة التي تضم أفكاراً إبداعية يمكن الاستفادة ‏منها.

‏من ناحيته قال طارق سفر مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ‏حمص إن مشروع قفزة هو لدعم المشاريع الابتكارية لطلاب ‏التخرج بالجامعات وربطها بالمجتمع لتكون مشاريع صغيرة ‏توجد فرص عمل للشباب الخريجين لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل ‏لجنة علمية ممثلة بالجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏وقطاع الصناعة والأعمال لاختيار المشاريع المميزة ليقدم ‏البرنامج كامل الدعم المالي للمشروع والبالغ 10 آلاف دولار.‏

وقدم المهندس أيمن الراعي منسق مشروع قفزة في جامعة ‏البعث شرحاً مفصلاً عن المشروع وأهدافه معتبراً أن ‏اختيار الجامعة أمر مهم لكونها الحاضنة العلمية والإبداعية التي يمكن أن ترفد المجتمع بكوادر وخبرات علمية ‏تخصصية مهمة .‏

وقال الراعي “إنه سيتم اختيار 5 مشاريع من مجمل المشاريع المقدمة ‏بناء على معايير محددة ليتم إعداد الجدوى الاقتصادية منها ‏ليكون المشروع جاهزاً بالكامل”.‏

الدكتور أحمد مهنا عميد كلية الهندسة الزراعية بالجامعة قال “إن المشروع مهم جداً بالنسبة للطلاب الخريجين وخاصة أنه ‏يحفزهم على الابتكار والإبداع في مجالات اختصاصاتهم لتقديم ‏مشاريع تفيد بلدهم وسوق العمل” بينما يشير الدكتور أكرم مرعي عميد كلية المعلوماتية في الجامعة إلى أن مشروع قفزة حلقة من سلسلة البرامج والمشاريع التي تدعمها ‏الجامعة لافتاً إلى أن ‏المشروع سيشكل بيئة واسعة ومهمة ليقدم الطلاب مشاريعهم ‏المتميزة.‏

الطالب عمر جودا اعتبر المشروع مهما ‏للطلبة الخريجين كونه يشكل لهم فرصة لتأسيس مشروع ذي ‏جدوى اقتصادية يحقق التنمية المستدامة بينما قالت الطالبة لبنى المحمد “إنه لا بد لطلبة الكليات المستهدفة ‏بمشروع قفزة تقديم مشاريع متميزة يمكن أن تكون ذا فائدة في ‏سوق العمل وتظهر كل طاقات وإبداعات وعلوم الخريجين ‏التي تلقوها خلال فترة دراستهم “.‏

‏ مثال جمول

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