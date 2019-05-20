الجيش يحبط هجوماً لإرهابيي “النصرة” على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي ويكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد

حماة-سانا

ردت وحدات من الجيش العربي السوري بضربات نارية مركزة على تجمعات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي وأحبطت محاولات إرهابييها الاعتداء على النقاط العسكرية المتمركزة لحماية البلدات الآمنة.

وأفاد مراسل سانا بأن وحدات الجيش العاملة في ريف حماة الشمالي خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة الذين شنوا هجوما على المناطق الآمنة في محور الحماميات.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم الإرهابي بعد تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر بالأفراد وإجبار من تبقى منهم على الفرار باتجاه المناطق التي انطلقوا منها فضلا عن تدمير عتاد وكميات من الأسلحة والذخائر كان بحوزتهم.

وأحبطت وحدات من الجيش الاثنين الماضي هجوم مجموعات إرهابية من “كتائب العزة” و”جبهة النصرة” تسللت باتجاه المناطق الآمنة والنقاط العسكرية على محور الحماميات – الجبين بريف محردة الغربي ودمرت للإرهابيين 9 آليات ثقيلة وأوقعت أعدادا كبيرة منهم بين قتيل ومصاب.

ولفت مراسل سانا إلى أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مدفعية وصاروخية على مقرات وتحركات المجموعات الإرهابية دمرت خلالها عدداً من أوكارها في قرى وبلدات الأربعين والزكاة وحصرايا واللطامنة وذلك ردا على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

ودمرت وحدات من الجيش أمس أوكارا ونقاطا محصنة لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على محور الحويز – الكركات بالريف الشمالي الغربي.

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