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نابولي يؤجل أحلام إنتر ميلان الأوروبية بصفعة رباعية

2019-05-19

روما-سانا

فشل إنتر ميلان في حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا بعد سقوطه خارج أرضه على يد نابولي برباعية مقابل هدف اليوم في إطار منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإيطالي في مباراة احتضنها ملعب سان باولو.

أهداف نابولي جاءت عن طريق بيوتر زيلينسكي درايس ميرتينز وفابيان رويز “ثنائية” في الدقائق الـ 16والـ 61 والـ 71 والـ 78 بينما أحرز ماورو إيكاردي هدف إنتر من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

ورفع نابولي رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني بينما هبط إنتر للمركز الرابع بعد توقف رصيده عند 66 نقطة ليتأجل حسمه التأهل لدوري الأبطال حتى الجولة الأخيرة.

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