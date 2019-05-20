تناول الخضار مع البيض يزيد من امتصاص مضادات الأكسدة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول بيض الدجاج مع الخضراوات يساعد الجسم في الحصول على المزيد من المواد المضادة للأكسدة.

وذكر موقع ميديك فوروم أن النتائج التي حصل عليها علماء جامعة بوردو الأمريكية أظهرت أن تناول البيض مع الخضراوات يؤدي إلى زيادة امتصاص الجسم للمواد المفيدة وبالأخص مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات الموجودة في البندورة والجزر حيث إن تناولهما مع البيض يؤدي إلى مضاعفة امتصاصهما بتسعة أضعاف.

وخلال تجارب مختلفة أجراها العلماء كان خلالها الرجال يتناولون سلطة الخضار من دون بيض وأيضا على آخرين يتناولون الخضار مع البيض تبين لهم أنه عند إضافة البيض إلى السلطة يزداد امتصاص الجسم لبيتا كاروتين وألفا كاروتين والليكوبين واللوتين وزياكسانثين حيث إن المادتين الأخيرتين توجدان في صفار البيض أما بقية المواد فموجودة في الخضراوات.

وينصح الأطباء استنادا إلى هذه النتائج بضرورة إضافة البيض إلى سلطة الخضار حيث إن بيتا كاروتين الموجودة في الجزر تتحول في الجسم إلى فيتامين (أ) الذي يساعد في الحفاظ على حدة البصر ويعزز مناعة الجسم كما أن الليكوبين الموجودة في البندورة تساعد على تخفيض خطر الإصابة بسرطان الرئة والبروستات والمعدة.