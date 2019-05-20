اعتصام في مرجعيون جنوب لبنان رفضا لصفقة القرن وتأكيدا لحق العودة

بيروت-سانا

تحت عنوان “رفضا لصفقة القرن وتأكيدا لحق العودة” اعتصم عشرات الفلسطينيين واللبنانيين في بلدة العديسة قضاء مرجعيون بجنوب لبنان اليوم احياء للذكرى الـ 71 لنكبة فلسطين.

وأكد مسؤول ملف العمل الاجتماعي في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد في كلمة خلال الاعتصام ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ورفض الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة.

وأعرب عن استنكاره للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتم خلال الاعتصام رفع علم فلسطين على سارية مقابل الأراضي الفلسطينية المحتلة.