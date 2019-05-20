الدفاع اليمنية: كل جريمة يرتكبها العدوان ستقابل برد مناسب

صنعاء-سانا

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عزم الجيش اليمني الرد بشكل مناسب على كل جريمة يرتكبها العدوان السعودي وحلفاؤه ضد اليمنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن الزمن الذي كانت فيه دول العدوان ترتكب الجرائم دون أن يكون هناك رد مناسب وقاس قد ولى.

وأكد المصدر أن إمعان العدوان في قتل أبناء الشعب اليمني ونهب ثرواته وحصاره وانتهاك سيادته يعني استمرار الرد المشروع بعمليات نوعية تعكس مستوى ما وصلت اليه القدرة العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية معلنا أن الهجمات التي استهدفت منشأتين لشركة النفط التابعة للنظام السعودي أرامكو في الـ 14 من الشهر الجاري تشكل بداية العمليات التي ستستهدف 300 هدف حيوي وعسكري تابع للعدوان في داخل الأراضي السعودية والإماراتية والمنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للعدوان في الأراضي اليمنية.

وشدد المصدر على أن توقف العدوان على اليمن سيشكل مقدمة حقيقية للوصول إلى مرحلة يسود فيها السلام ويتحقق الأمن من الجميع وللجميع فاليمن لا يشكل أي تهديد لأحد.