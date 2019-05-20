تزويد دبابة أرماتا الروسية بعين طائرة

موسكو-سانا

ابتكر المهندسون العسكريون الروس منظومة للاستطلاع الميداني التكتيكي باسم غلاز “العين” مخصصة لدبابة “أرماتا” الروسية الواعدة وغيرها من المدرعات الروسية الحديثة.

وقال متحدث باسم شركة ميكران الروسية المصنعة للمنظومة في تصريح لوكالة تاس الروسية إن “المنظومة الجديدة يمكن استخدامها كجهاز استطلاع ميداني مزود بكاميرا رصد يتم إطلاقه باليد إلى ارتفاع 300 متر ثم تفتح المظلة ويبدأ الجهاز بالهبوط التدريجي في الجو وتصوير كل ما يراه على الأرض من الأعلى”.

وأشار المتحدث إلى إنه تم تزويد المنظومة بسبع حاويات يدوية تطلق منها صواريخ وبأجهزة استقبال تركب في داخل الدبابة ليرصد قائد طاقمها ما يحدث في ميدان القتال.