العيادات الشاملة بالسويداء تخدم أكثر من 6 آلاف مراجع شهريا

السويداء-سانا

يخدم مجمع العيادات الشاملة بالسويداء أكثر من 6 آلاف مراجع شهريا مجانا بين معاينات وفحوصات استقصائية وعمليات صغرى.

ويوفر المجمع خدماته كما أوضح رئيسه الدكتور بيان أسد حديفة عبر 14 عيادة طبية متخصصة وصيدلية وقسم أشعة ومخبر فضلا عن إجراء عمليات جراحية صغرى لا تحتاج إلى تخدير عام.

وتجاوز عدد مراجعي العيادات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نيسان الماضي 7ر22 ألف مراجع وفرت لهم أكثر من 108 آلاف خدمة حسب حديفة الذي أكد لسانا الصحية أنها تعمل بطاقتها “القصوى” لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمراجعين وتخفف من خلال كادرها الطبي المتخصص الضغط على المشفى الوطني بالسويداء وأعباء مادية كبيرة عن المرضى باعتبار خدماتها مجانية.

وحول العيادة السنية ذكر حديفة أنها توفر خدمات متنوعة من مداواة الأسنان وتقويمها ومعالجة أمراض اللثة وجراحة الفم والفكين عبر 19 طبيب أسنان وثلاث كراسي سنية مع السعي لتزويدها بكرسي رابع.

ومن المخبر بين الفني لؤي أبو شاهين أنه يقدم جميع التحاليل الروتينية من تحاليل السكر والشحوم والكوليسترول وحمض البول والكريانتين ويستقبل بمعدل 120 مريض يوميا فيما لفتت فنية الأشعة باسمة حمزة إلى أن قسم الأشعة يعاني من نقص عدد العاملين فيه لكنه يوفر خدمات عديدة عبر جهازي أشعة وماموغرام.

أما عيادة المعالجة الفيزيائية فتستقبل 30 إلى 35 مريضا يوميا وتجري 600 جلسة شهريا وفقا للمعالج الفيزيائي نبيل زريفة الذي أشار إلى أن خدمات العيادة تضم علاجا بالامواج فوق الصوتية وتدبير الام المفاصل والتنكسات المفصلية وإعادة تأهيل المرضى عبر جهازي الحركة والمشي والدراجة.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع العيادات الشاملة بالسويداء وضع في الخدمة في نيسان عام 2010 حيث كان يستقبل حينها 690 مراجعا شهريا ليتراوح العدد اليوم بعد تسع سنوات بين 6 و 9 الاف مراجع حسب القائمين عليه.

خزامى القنطار