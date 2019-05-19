مشروع (ساعد) الصحي بمصياف يستهدف خمسة آلاف أسرة بالتوعية والرعاية الطبية

حماة-سانا

من التوعية إلى الرعاية الصحية للحوامل والأطفال وتوزيع الأدوية يستهدف مشروع (ساعد) الصحي نحو 5 آلاف من أسر الشهداء والجرحى والعائلات الأكثر احتياجا عبر مركزين صحيين في مدينة مصياف.

ومشروع ساعد الذي تأسس عام 2017 بالتعاون بين جمعية مصياف الخيرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوفر حسب رئيس مجلس إدارة الجمعية (محمد بازو) خدمات متنوعة من معاينة وفحوصات استقصائية كالتحاليل المخبرية وصور إيكو والأدوية مجانا فضلا عن رعاية الحوامل والنساء بعد الولادة والأطفال وخدمات تنظيم الأسرة وجلسات التوعية.

ولفت (بازو) لسانا الصحية إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي إلى جانب القطاع الحكومي في استمرار توفير الرعاية المناسبة للمرضى وتجاوز تحديات الحرب الإرهابية .

عضو مجلس إدارة الجمعية (علاء غضنفر) أوضح أن مشروع ساعد يضم كادرا مدربا ومؤهلا أكاديميا من أطباء نسائية وأطفال وداخلية وقابلات قانونيات وممرضات موزعين على مركزين صحيين في المدينة يؤمنان الخدمات للأسر المستهدفة في منطقة مصياف.

بدورها بينت رئيس مركز ساعد (2) الدكتورة (وفاء الراضي) أن المركز يستقبل يوميا بين 80 و 100 مراجع من حالات رعاية الحوامل قبل وبعد الولادة والأطفال الولدان بالإضافة إلى تقديم بعض خدمات الصحة العامة.

سهاد حسن