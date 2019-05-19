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القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي في محافظة نينوى

2019-05-19

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابي من تنظيم (داعش) في محافظة نينوى شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم إن “قيادة شرطة نينوى ألقت القبض على متزعم من تنظيم داعش الإرهابي غرب مدينة الموصل” مشيرة إلى أن الإرهابي الملقب باسم جهاد الأنصاري كان يشغل منصب ما يسمى (أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل نينوى).

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم (داعش) في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.

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