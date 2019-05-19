سلامي: إيران لا تسعى وراء الحرب ولكنها لا تخشى منها

طهران-سانا

أعلن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في ايران اللواء حسين سلامي أن إيران لا تسعى وراء الحرب ولكنها لا تخشى منها لافتا إلى أن الاعداء لا يملكون الإرادة لمواجهة الشعب الإيراني ويخشون الحرب ضده.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء عن سلامي قوله اليوم في كلمة أن “أعداء إيران يواجهون اليوم هزائم قاسية في سياساتهم القائمة على نهب الشعوب وتأزيم الاوضاع والهيمنة الاحادية على مصائر الشعوب” معتبرا ان هذه السياسات ولدت العداء المستمر لأمريكا واداراتها المتعاقبة.

ولفت سلامي إلى أن الأحداث في فلسطين المحتلة هذه الايام كشفت حجم قدرة العدو الحقيقية مبينا أن “الإسرائيليين ما إن شعروا بالخطر من رد المقاومة حتى أوقفوا عدوانهم كما أن الأمريكيين لم يقدموا على أي خطوة متهورة”.

وأوضح سلامي أن “الأمريكيين الآن في حالة سيئة ويوجهون التهديدات بصورة انفعالية” وقال “نواجه اليوم عدوا قويا ظاهريا لكنه في حالة تآكل ويعاني من الهشاشة داخليا .. سنشهد في القريب العاجل تحطم أركان هذه القوة العظمى ظاهريا لانها باتت تشعر بالارهاق واليأس من مغامراتها الفاشلة”.

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