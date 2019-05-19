ليون يفوز على كان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم

باريس -سانا

حسم ليون مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من الدور المؤهل لدور المجموعات وذلك بفوزه على كان 4-صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في المرحلة 37 قبل الأخيرة من المسابقة وسجل أهداف ليون ممفيس ديباي “هدفين” في الدقيقتين 49 و74 وماكسويل كورني في الدقيقة 54 وموسى ديمبلي في الدقيقة 64 وأهدر ديمبلي ركلة جزاء في الدقيقة 31.

ورفع ليون رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث ليضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا من الدور المؤهل لدور المجموعات وتوقف رصيد كان عند 33 نقطة في المركز الثامن عشر الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في دوري الدرجة الأولى.