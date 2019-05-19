فالنسيا يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

مدريد- سانا

تأهل فالنسيا إلى دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بفوزه 2-صفر على مستضيفه بلد الوليد اليوم ليحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني على حساب خيتافي الذي تعادل 2-2 مع ضيفه فياريال.

وكان فالنسيا بحاجة للفوز لضمان إنهاء الموسم في المركز الرابع.

وسجل لفالنسيا في الدقيقة 36 كارلوس سولير وأضاف الدولي الإسباني رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 52 لينهي فالنسيا الدوري برصيد 61 نقطة في المركز الرابع للموسم الثاني على التوالي بينما جاء خيتافي في المركز الخامس متأخرا بفارق نقطتين “59 نقطة” وتأهل للدوري الأوروبي وكذلك إشبيلية الذي حل في المركز السادس بنفس رصيد النقاط بعد فوزه على أتلتيك بيلباو 2-صفر.

وتأهل إسبانيول كذلك إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه على ريال سوسيداد 2-صفر لينهي الموسم في المركز السابع بينما حل أتلتيك بيلباو في المركز الثامن.