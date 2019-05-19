بايدن يبدأ حملته الانتخابية برفض ممارسات ترامب

واشنطن- سانا

يبدأ نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي يتصدر قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية عن الديمقراطيين للعام 2020 حملته الانتخابية اليوم بالدعوة إلى الإنصاف والمساواة وحض الناخبين على إنهاء الانقسامات الحادة ورفض ممارسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أحدثت شرخا في المجتمع الأمريكي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات من كلمة بايدن التي سيلقيها في فيلادلفيا يقول فيها: إذا “كان الشعب الأمريكي يريد رئيسا يزيد من انقساماتنا ويقود بقبضة محكمة وبيد غير ممدودة وبقلب متحجر يشيطن خصومه وينشر الحقد فإنه لا يحتاج إلي لديه حاليا رئيس يفعل ذلك تحديدا”.

وسيقر بايدن بأن أمريكا تخلت عن مثلها العليا في الآونة الأخيرة وسيقول كذلك إن “أمريكا لم ترق إلى مستوى ما تعد به شعبها وذوي البشرة السوداء والنساء”.

ويشير بايدن إلى أنه سيخوض السباق الرئاسي لمنح الديمقراطيين والجمهوريين على السواء مسارا مختلفا نحو الوحدة.

ويعتبر بايدن أبرز مرشحي الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية “2020”.

ويشارك بايدن منذ شهر تقريبا في مناسبات صغيرة في قاعات نقابية أو مطاعم بيتزا متواضعة في الولايات التي تصوت مبكرا مثل آيوا لكنه يأمل في لفت الأنظار خلال تجمع في فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا التي يكتسي الفوز فيها أهمية بالغة بعد أن انتزعها ترامب من الديمقراطيين في عام 2016.

ولد بايدن وترعرع في بنسلفانيا ويشكل تجمع السبت عودة إلى جذوره المتواضعة ويسعى إلى تعزيز موقعه كمقرب من ناخبي الطبقة العاملة وكمرشح يعد الأوفر حظا لهزيمة ترامب.

وتشير الاستطلاعات إلى تقدم بايدن على باقي المرشحين الديمقراطيين الـ22.

ويظهر آخر تجميع للبيانات والاستطلاعات لموقع “ريل كلير بوليتيكس” إلى أن بايدن يحظى بدعم نسبته 1ر39 بالمئة مقارنة بنسبة دعم تبلغ 4ر16 بالمئة لأقرب منافس ديمقراطي وهو اليسناتور الليبرالي بيرني ساندرز.

وقالت مديرة كلية الدراسات العليا في الإدارة السياسية التابعة لجامعة جورج واشنطن “لارا بروان” أن ما يهم الديمقراطيين الآن هو خيار آمن وشخصية معروفة يعتقدون أنه قد يكون بإمكانها هزيمة الرئيس ترامب في ملعبه.