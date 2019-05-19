روحاني: لسنا جاهزين للتفاوض مع واشنطن في الظروف الراهنة

طهران – سانا

جددت إيران اليوم التأكيد على عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة في الظروف الراهنة وأنها لن تستسلم أمام أي ترهيب.

ونقلت وكالة “ارنا” عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله خلال لقاء مع مجموعة من المثقفين: “نحن أهل التفاوض والمنطق لكن إدعاء الطرف الآخر بأنه يريد دفعنا إلى طاولة المفاوضات واه إذ أننا لسنا مستعدين لمثل هذه المفاوضات حتى لو اجتمعت قوى العالم كله على ذلك” مضيفا: “لن نستسلم أمام أي نوع من الغطرسة والترهيب ولا خوف لدينا من الحوار والتفاوض”.

وأشار روحاني إلى أن العالم كله أقر في الاتفاق النووي بأن إيران قوية إلى القدر الذي يمكنها التفاوض مع القوى العالمية الست الكبرى والتوصل إلى اتفاق معها.

ولفت روحاني إلى أنه لا يوجد في العالم كله سوى ثلاث أو أربع دول تؤيد مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن موضحا أنه خلال العام الماضي تم طرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي برئاسة دونالد ترامب نفسه حيث عارضت “14” دولة ترامب وأيدت إيران وتلك سابقة ليس لها مثيل في تاريخ منظمة الأمم المتحدة.

وتابع الرئيس الإيراني: “تمكنا في مفاوضات الاتفاق النووي من أن نلغي في يوم واحد سبعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد إيران وهو ما يعد فخرا لتاريخ إيران ودبلوماسيتها”.