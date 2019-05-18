الهولندي ليفاندوفسكي يتوج هدافا للدوري الألماني للمرة الرابعة

برلين- سانا

توج النجم الهولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ هدافا للدوري الألماني لكرة القدم للموسم الحالي وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

وتربع ليفاندوفسكي على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 22 هدفا متفوقا بفارق أربعة أهداف على وصيفه الإسباني باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند وتلاهما كاي هافيرتز مهاجم باير ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 17 هدفا.

وحصل روبرت ليفاندوفسكي أول مرة على لقب هداف الدوري الألماني بـ20 هدفا في آخر موسم له مع بوروسيا دورتموند الموسم 2013- 2014 قبل أن ينتقل إلى صفوف النادي البافاري ويفوز معه بهذا اللقب ثلاث مرات في المواسم 2015- 2016 و2017- 2018 و2018-2019.