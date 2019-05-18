محتجو السترات الصفراء يواصلون مظاهراتهم تنديدا بسياسات ماكرون

باريس- سانا

واصل محتجو السترات الصفراء مظاهراتهم اليوم للسبت السابع والعشرين على التوالي في باريس وعدد من المدن الفرنسية تنديدا بسياسات الرئيس ايمانويل ماكرون وللمطالبة باستقالته وذلك قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن العاصمة الفرنسية باريس ومدنا أخرى شهدت احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف من محتجي السترات الصفراء بينما شهدت مدينتا ريمس ونانسي تجمعات أزال خلالها المحتجون أعلاما أوروبية فيما رفع المحتجون في مدينة غران نانسي مكان العلم الأوروبي سترة صفراء.

كما شهدت مدن لينس ومارسيليا وتولوز تجمعات احتجاجية أخرى.

وقال أحد المحتجين في تولوز: أن حركة الاحتجاج هذه أسقطت أقنعة حكم استبدادي مضيفا أن “الحكومة من الممكن أن تربح هذه الجولة لكن المحتجين زرعوا بذورا” في إشارة إلى استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.

وتلقى سياسات ماكرون الداخلية والخارجية مزيداً من الرفض والمعارضة على الصعيدين السياسي والشعبي في فرنسا حيث تتواصل احتجاجات حركة السترات الصفراء منذ تشرين الثاني الماضي للمطالبة باستقالته على خلفية سياساته الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وتزايد معدل البطالة بين الفرنسيين.