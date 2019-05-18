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الجيش يحبط محاولة تسلل إرهابيين من محور جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي

2019-05-18

حماة – سانا

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري محاولة تسلل إرهابيين باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة من محور جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن “وحدات الجيش خاضت مساء اليوم اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع مجموعة إرهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة التكفيري والمجموعات التي تتبع له حاولت التسلل من محور جبل شحشبو باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بالريف الشمالي الغربي”.

ولفت المراسل إلى أن “الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم الإرهابي وتدمير عدد من الآليات وإيقاع خسائر في صفوفهم”.

وأحبطت وحدات من الجيش العاملة في ريف حماة الشمالي أمس هجوما لمجموعات إرهابية على محور بلدة المصاصنة ودمرت أوكارا وعتادا لهم في قريتي الصهرية والعميقة بريف حماة الشمالي الغربي.

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