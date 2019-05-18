الصين تدعو واشنطن إلى عدم تصعيد التوتر مع إيران

بكين-سانا

دعت الصين الإدارة الأمريكية إلى توخي الحذر في إجراءاتها بحق إيران وتفادي أي تصعيد للتوتر بين البلدين.

وأتت هذه الدعوة خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الصيني وان يي اليوم مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها إن الوزير يي أعرب خلال الاتصال عن أمله بأن تتحلى كل الأطراف بضبط النفس وتوخي الحذر من أجل تفادي أي تصعيد للتوتر”، مشدداً على أن “الصين ترفض قطعياً مبدأ السيادة العابرة للحدود الذي تستخدمه الولايات المتحدة”.

وأقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية جائرة على إيران تتعلق بمنع تصدير نفطها كما أقدمت على إنهاء الاعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني وبالتالي حظر استيراده من ايران وذلك في خطوة تؤكد استمرارها في سياساتها الابتزازية تجاه الدول والشعوب الرافضة للهيمنة والاستغلال.