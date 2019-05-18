زراعة السويداء تتخذ إجراءات لحماية الأراضي الزراعية والحراجية من الحرائق خلال فصل الصيف

السويداء-سانا

اتخذت مديرية الزراعة بالسويداء بالتنسيق مع عدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية المعنية عدة إجراءات لحماية الأراضي الزراعية والحراجية من الحرائق خلال فصل الصيف.

وأشار مدير الزراعة المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مناوب على مدار الساعة بدائرة الحراج لتلقي الاتصال والإبلاغ عن الحرائق على الرقم 188 وكذلك توزيع صهاريج المديرية على مختلف مناطق المحافظة ووضعها في حالة جهوزية إضافة لتجهيز الأدوات المناسبة للتدخل لإخماد أي حريق.

ودعا حامد أفراد المجتمع المحلي للتعاون بشكل كبير خلال الموسم الحالي عبر المساعدة عند نشوب الحرائق لإخمادها و كذلك الالتزام بعوامل الحماية والأمان عند الخروج إلى الأراضي الزراعية و الحراجية.

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