صور مدهشة وغريبة في مجموعة (خريف رجل يحتضر)

دمشق-سانا

تحفل المجموعة القصصية (خريف رجل يحتضر) للقاص صالح سميا بالصور المدهشة والغريبة لتشكل عالما من حلم يسقطه على معاناة الواقع.

ويقدم سميا في المجموعة نماذج لشخوص موجودين في الواقع بطريقة رمزية من خلال السرد والحوار وعناوين تعكس غرابة تلك النماذج كما في قصة (ملعون زمنكم) ..”قالت له إنك تسير عكس التيار .. أنت حالم طوباوي تستهلك قصائد العشاق وحكايا العذارى”.

كما نجد نماذج أخرى يقدمها من خلال السرد القصصي فحسب كقصة (الرجل القادم من الشمال) التي يحكي فيها قصة قارع طبل غجري “ثمة كثيرون يسمونه المجنون أما أنا فأرى فيه حكيما يذكرني بفيثاغورث” ليصف قصص الغجر التي تذكر بزوربا بطل رواية نيكوس كازنتزاكس.

كما يسمو الجانب الوطني في المجموعة كما في قصة هلوسة والأخطر لم يأت بعد التي يصف فيها جرائم الإرهاب التكفيري في وطننا والدمار الذي خلفه في الحجر والبشر.

ثلاث عشرة قصة تضمنتها المجموعة الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب يقدمها سميا في صفحة من القطع الوسط مركزا فيها على تقديم شخوص غريبة الأطوار كقصة شطحات كاشف السر والإنطاكي/ هاني/ معالجا فيها الهم الوطني والإنساني والاجتماعي.

يذكر أن الكاتب سميا يحمل إجازة في الفلسفة وعضو اتحاد الكتاب العرب صدر له الرجل الذي تحول إلى صحراء والصمت والدوامة ونهاية الدروب المغلقة.

محمد خالد الخضر

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