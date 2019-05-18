SCS-NET
الشريط الأخباري

تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بتعيين أعضاء الهيئة الفنية بجامعة حماة

2019-05-18

حماة-سانا

مددت جامعة حماة فترة تقديم الطلبات الخطية الخاصة بتعيين مؤهلين من حملة شهادة الماجستير في عضوية الهيئة الفنية لمختلف الكليات الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان في تصريح لمراسل سانا أن تقديم الطلبات الذي بدأ في ال21 من نيسان الماضي وكان من المقرر أن ينتهي في الـ23 من أيار الجاري تم تمديده إلى الـ27 من حزيران المقبل.

وكانت جامعة حماة أصدرت مؤخراً نتائج امتحان اختبار اللغة للمتقدمين لعضوية الهيئة الفنية والذي تم إجراؤه يوم الاثنين الماضي.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

جامعة حماة تصدر نتائج امتحان اللغة للمتقدمين لاختبار عضوية الهيئة الفنية

حماة-سانا أصدرت جامعة حماة نتائج امتحان اختبار اللغة للمتقدمين لعضوية الهيئة الفنية والذي تم إجراؤه …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved