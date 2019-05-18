تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بتعيين أعضاء الهيئة الفنية بجامعة حماة

حماة-سانا

مددت جامعة حماة فترة تقديم الطلبات الخطية الخاصة بتعيين مؤهلين من حملة شهادة الماجستير في عضوية الهيئة الفنية لمختلف الكليات الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان في تصريح لمراسل سانا أن تقديم الطلبات الذي بدأ في ال21 من نيسان الماضي وكان من المقرر أن ينتهي في الـ23 من أيار الجاري تم تمديده إلى الـ27 من حزيران المقبل.

وكانت جامعة حماة أصدرت مؤخراً نتائج امتحان اختبار اللغة للمتقدمين لعضوية الهيئة الفنية والذي تم إجراؤه يوم الاثنين الماضي.

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