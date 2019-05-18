نادال يبلغ الدور قبل النهائي في بطولة إيطاليا للتنس

روما-سانا

تأهل الإسباني رفائيل نادال إلى الدور قبل النهائي في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس اليوم بعد فوزه على مواطنه فرناندو فرداسكو بنتيجة 6-4 و6-صفر.

وسيلتقي نادال البالغ عمره 32 عاما مع اليوناني ستيفانوس تيتيباس بعد أسبوع واحد من خسارته أمامه في قبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة.

وبلغ تيتيباس البالغ من العمر 20 عاما قبل النهائي عقب انسحاب السويسري روجر فيدرر قبل مواجهتهما في دور الثمانية بسبب إصابة في الساق اليمنى.

وفي منافسات السيدات بلغت البريطانية جوهانا كونتا الدور قبل النهائي لأول مرة في البطولة بفوزها بنتيجة 6-3 و3-6 و6-1 على

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وستلتقي اللاعبة البريطانية التي تغلبت في الأدوار الماضية على الأمريكيتين سلون ستيفنز وفينوس وليامز مع المصنفة السادسة

الهولندية كيكي بيرتنز غدا لحجز مقعد في النهائي.

وبلغت بيرتنز المتوجة بلقب بطولة مدريد المفتوحة الدور قبل النهائي بعد انسحاب اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا بسبب إصابة في اليد اليمنى قبل مواجهتهما في دور الثمانية.