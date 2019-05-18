العلماء الروس يعتزمون إنشاء مختبرات في القمر

موسكو-سانا

أعلن مدير معهد الدراسات الفضائية الروسي ليف زيليوني أن العلماء الروس يعتزمون إنشاء مختبرات فلكية فيزيائية على سطح القمر مطلع الثلاثينات من القرن الحالي.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن زيليوني قوله في تصريح اليوم “أن العلماء يعتزمون نشر مختبرين لإجراء بحوث الفيزياء الفلكية ودراسة الأشعة الكونية في منطقة قطب القمر ليزداد عدد المختبرات فيما بعد إلى 5 مختبرات” موضحا أنه سيتم نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بها إلى القمر بواسطة الصواريخ الفائقة الثقل.

وأوضح العالم الروسي أن الروبوتات ستقوم بتجميع المختبرات القمرية لكن عملية ضبطها النهائي ستكون من مهام رواد الفضاء في إطار بعثات قمرية مأهولة.

وأضاف زيليوني “إن مختبر الدراسات الفلكية اللاسلكية سيسمح بتسجيل الإشارات الواردة من أجرام فضائية بعيدة واقعة في مجرات أخرى”.

ومن المحتمل أن يزور رواد الفضاء الروس القمر لأول مرة في مطلع الثلاثينيات من القرن الحالي ليؤسسوا بحلول عام “2035” أول قاعدة على سطح القمر.