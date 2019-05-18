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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب غرب الخليل

2019-05-18

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه شاب فلسطيني بشكل متعمد عند مدخل بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل ما أدى إلى إصابته في قدمه.

إلى ذلك هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين تحت حماية قوات الاحتلال سيارات الفلسطينيين وممتلكاتهم على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال قمعها مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية كما اعتدى المستوطنون على أراضي الفلسطينيين في قرية عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس وأضرموا النار في حقولهم الزراعية.

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