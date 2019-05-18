تجمع العلماء المسلمين في لبنان: المقاومة ضرورة وطنية

بيروت-سانا

أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي ضرورة وطنية باعتبارها الخيار الوحيد الذي يؤمن للبنان الحفاظ على السيادة واسترجاع حقوقه.

وقال التجمع في بيان اليوم “أن المقاومة في لبنان ضرورة وطنية كون العدو الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية يتربصان بلبنان الشر ويريدان الاستيلاء على مزارع شبعا وتلال كفر شوبا في البر وجزء من البلوك رقم “9” في البحر” مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات ومنها المواجهة العسكرية مع العدو الصهيوني.

وأشار البيان إلى أن الوقائع التاريخية أثبتت أن لا صحة لوجود ما يسمى “العملية السلمية” بين العرب والكيان الصهيوني بل هي عملية استدراج متسلسلة من تنازل إلى آخر لافتا إلى أن الطريق الوحيد الذي بقي متاحا أمام أبناء الأمة للتحرير وإسقاط جميع المشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينية هو المقاومة فقط.