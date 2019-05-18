تخت روانجي: على أمريكا إنهاء وجودها العسكري اللامشروع في سورية

طهران-سانا

أكد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي ضرورة احترام سيادة واستقلال سورية ووحدة أراضيها مطالبا بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها فورا.

وقال روانجي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سورية أنه يجب “احترام سيادة واستقلال سورية السياسي ووحدة أراضيها بشكل كامل” مضيفا أنه لا ينبغي لأي خطوة من قبل أي جهة كانت أن تزعزع المبادئ المذكورة.

وتابع روانجي أنه “على هذا الأساس فإن الدول الضامنة لمسار أستانا تبذل ما بوسعها لرفض إيجاد واقع ميداني جديد بذريعة مكافحة الإرهاب.. ومن هنا يتعين على أمريكا أن تنهي وجودها العسكري اللامشروع في سورية فورا”.

وطالبت سورية مرارا بخروج القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها بشكل غير شرعي ودون موافقة حكومتها مؤكدة أن هذا الوجود عدوان واحتلال ينتهك ميثاق ومبادىء الأمم المتحدة.