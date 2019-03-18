الحكومة الفرنسية تهدد بحظر احتجاجات (السترات الصفراء)

باريس-سانا

هدد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم بحظر أي احتجاج شعبي مناهض للحكومة وللرئيس إيمانويل ماكرون تنظمه حركة “السترات الصفراء”.

ونقلت رويترز عن فيليب قوله في بيان تلفزيوني: ابتداء من السبت المقبل سنحظر احتجاجات السترات الصفراء في الأحياء الفرنسية ملوحا بأن رد حكومته سيكون عنيفا على هذه المظاهرات.

يشار إلى أن الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياساته والتي أطلق عليها اسم “السترات الصفراء” بدأت في الـ17 من تشرين الثاني الماضي وسرعان ما انتشرت في كل أنحاء فرنسا كما انتقلت إلى دول أوروبية أخرى وواجهت السلطات الفرنسية هذه الاحتجاجات بقمع مفرط ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف فيما أكد محللون وباحثون فرنسيون أن هذه الظاهرة الاحتجاجية هي انعكاس لأزمة اجتماعية خانقة يعانيها المجتمع الفرنسي.