صنع في سورية بمشاركة أكثر من 135 شركة صناعية

دمشق-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” بدورته الـ 84 والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمشاركة أكثر من مئة وخمس وثلاثين شركة من مختلف الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية على أرض مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

وأكد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس في تصريح للصحفيين أن الصناعيين المشاركين في مهرجان التسوق مستمرون بتقديم الحسومات والعروض على جميع منتجاتهم مع حفاظهم على الجودة مبينا أن أهم ما يميز هذه الدورة انها تقام بمناسبة عيدي الأم والمعلم حيث سيتم إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار المعروضات وإجراء سحوبات خاصة على هدايا تقدمها الشركات المشاركة.

بدوره أوضح طلال قلعه جي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أن الشركات ستقدم تخفيضات حقيقية وعروضا خاصة وستعمل على إظهار المنتج السوري بصورته الأفضل من خلال الجودة العالية والسعر الأفضل للمستهلك.

من جانبه عضو مجلس إدارة الغرفة محمد أكرم الحلاق أشار إلى أهمية هذا المهرجان باعتباره نافذة للترويج للصناعة الوطنية ووسيلة من وسائل التدخل الإيجابي في السوق منوها بالدعم الحكومي لحماية الصناعة لتبقى متألقة ودائمة تدعم السوق المحلية وأسواق التصدير.