المؤتمر السنوي لنقابة الفنانين يناقش متطلبات الفروع وإطلاق مهرجانات فنية وثقافية

دمشق-سانا

متطلبات فروع نقابة الفنانين وإطلاق مهرجانات ثقافية وفنية في جميع المحافظات أهم القضايا التي ناقشها المؤتمر العام السنوي لنقابة الفنانين اليوم.

المؤتمر الذي عقد في قاعة سلامة الأغواني بفرع نقابة الفنانين بريف دمشق ناقش أعضاؤه نتائج المؤتمرات التي عقدت في فروع النقابة في المحافظات حيث تمت الموافقة عليها إضافة إلى مناقشة المتطلبات التي تحتاجها مكاتب الفروع مع عرض لما حققته نقابة الفنانين في دورتها الحالية.

نقيب الفنانين زهير رمضان بين أنه يجري العمل على إعداد مشروع قانون جديد لنقابة الفنانين معرباً عن أمله بان يصدر قريباً وأن يتلافى جميع الثغرات والمشاكل الحاصلة في العمل الفني والمهني كونه قانوناً نوعياً على الصعد كافة وسيكون دليل عمل في المرحلة القادمة بشكل متميز للنهوض بواقع العمل.

وبعد عرض الواقع المالي للنقابة ونشاطاتها المحلية والعربية أشار رمضان إلى أن النقابة اعادت إحياء مهرجانات فروع النقابة المسرحية والإعداد لإطلاق الدورة الأولى لمهرجان حلب المسرحي هذا العام إضافة إلى الاحتفال بيوم المسرح العالمي بكل المحافظات إلى جانب المشروع الوطني المتمثل بالأيقونة السورية الذي يؤكد على الثوابت الوطنية بعد الحرب على سورية والتأكيد على العيش المشترك.

حضر المؤتمر عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور مهدي دخل الله ومستشار وزير الثقافة محمود عبد الواحد.

شذى حمود

تصوير: رشا اللبان

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