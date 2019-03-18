مجموعة من الخطوات لتنشيط الإنتاج الصناعي خلال لقاء المهندس خميس مع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها

دمشق-سانا

تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم دور القطاع الخاص الصناعي في ترميم الصناعة الوطنية بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهود المشتركة لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية على الشعب السوري وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة والبدء بمشاريع جديدة في ظل التسهيلات الإجرائية والمالية والمحفزات الممنوحة في البنى التحتية.

وخلصت المناقشات إلى مجموعة من الخطوات اللازمة لتنشيط “الإنتاج الصناعي الخاص” من خلال استمرار خطة الحكومة بدعم الصادرات وتبسيط إجراءات استيراد مادة المازوت اللازمة للصناعة واستكمال إحداث المناطق الصناعية في دمشق وريفها وتشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الحاويات في المرافئ ومتابعة حملة مكافحة التهريب التي أعطت حافزا لعودة الصناعيين إلى الإنتاج.

وتم تكليف هيئة المنافسة ومنع الاحتكار دراسة تكاليف كل منتج محلي مقارنة مع الأسواق الخارجية وإعداد قائمة بالصناعيين المسجلين وإرسالها إلى السفارات السورية لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول الخاصة بهم وتنظيم لقاءات دورية مع الصناعيين للوقوف على المعوقات الأساسية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها وتشجيعهم على تشغيل أموالهم بما يدعم الصناعة المحلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات اللازمة لتطوير وتحفيز الصناعة وخاصة فيما يتعلق بآلية التعامل مع المصارف ومنح القروض وتأمين المشتقات النفطية والاستمرار بسياسة إحلال بدائل المستوردات وإطلاق العمل في كل المناطق الصناعية التي تحررت من الإرهاب وتفعيل مجالس الأعمال السورية مع الدول الأخرى.

رئيس مجلس الوزراء أكد ايمان الحكومة بشركائها من الاتحادات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الرؤية المشتركة لمواجهة التحديات التي أفرزتها الحرب الإرهابية واتخاذها سلسلة من الإجراءات على الصعيد الاقتصادي للتخفيف من حدة الحصار والعقوبات من كل النواحي داعيا إلى تكثيف تواصل أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع الصناعيين لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات جديدة ونقل المشاكل التي يعانون منها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول اللازمة لها.

حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية.