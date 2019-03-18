بوتفليقة: الشعب الجزائري هو من يبت في التعديل الدستوري

الجزائر-سانا

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مجدداً أن الندوة الوطنية للحوار ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البلاد لافتاً إلى أن الشعب الجزائري هو الذي يبت في التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء.

وقال بوتفليقة في كلمة اليوم نقلتها قناة النهار التلفزيونية الجزائرية: إن “الندوة الوطنية الجامعة هي التي ستتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية في البلاد والتي تتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق”.

واعتبر بوتفليقة أن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها على يد الندوة الوطنية الجامعة.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب:

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم 0940777186 بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency