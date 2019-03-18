عشرات المستوطنين يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين مساء اليوم بلدة كفل حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال البلدة واعتدوا على منازل الفلسطينيين ورشقوا مركباتهم بالحجارة ملحقين أضراراً بعدد منها.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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