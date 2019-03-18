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عــاجــل الناطق: حكومة الجمهورية العربية السورية تدين بشدة ما قامت وتقوم به الإدارة الأمريكية من تقديم الدعم السري والعلني للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك بشكل خاص ما تسمى “الخوذ البيضاء”

سورية تدين بشدة تقديم الإدارة الأمريكية الدعم للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك (الخوذ البيضاء)

2019-03-18

دمشق-سانا

أكد ناطق رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعمها السافر للإرهاب الذي تتعرض  له سورية في انتهاك صارخ ومستمر لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة.

وقال الناطق  إن إعلان وزارة الخارجية الامريكية مؤخرا تقديم 5 ملايين دولار أمريكي لما تسمى “منظمة الخوذ البيضاء” ذراع المهام الخاصة لتنظيمي جبهة النصرة و”داعش” الإرهابيين خطوة أمريكية يائسة أعقبت خطوة مشابهة لمشيخة قطر تؤكد أن الولايات المتحدة مازالت تراهن على دعم الإرهاب لتحقيق أجنداتها الخاصة في سورية والمنطقة.

وأضاف الناطق: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تدين بشدة ما قامت وتقوم به الإدارة الأمريكية من تقديم الدعم السري والعلني للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك بشكل خاص ما تسمى “الخوذ البيضاء”.

يتبع..

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