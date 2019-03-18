ظريف: الولايات المتحدة تعرقل كل المحاولات لحل الأزمة في سورية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الدول الضامنة لعملية أستانا تعمل بشكل حثيث لحل الأزمة في سورية ولكن الولايات المتحدة تحاول عرقلة هذه الجهود.

وقال ظريف في كلمة له اليوم: “إن العالم حالياً تغير مقارنة مع السابق حيث كان الغرب في وقت من الأوقات يقرر جميع التطورات المهمة ولكن حالياً فإن عالمنا المعاصر هو عالم ما بعد الغرب حيث تقع أحداث تتعارض مع المنظور الغربي أو أن الغربيين ليس لهم دور في بعض القرارات”.

واعتبر ظريف أن الافتقار إلى الدبلوماسية مكلف للغاية ولا يمكن أن يكون مثمراً فنحن نتابع تطوير قدراتنا على جميع الصعد إلى جانب الدبلوماسية وكما حققنا نتائج في السابق سنحقق نتائج في مختلف المجالات .

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