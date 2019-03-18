الأمم المتحدة: “إسرائيل” تغتصب موارد فلسطين الطبيعية

جنيف-سانا

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي لجهة التعامل مع الموارد الطبيعية والبيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك حقوق الإنسان فيها.

ونقلت رويترز عن المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك قوله خلال مناقشة تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة في جنيف اليوم: “إن إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الوصول إلى موارد دائمة للمياه النظيفة وتسلب المعادن من أراضيهم في خرق واضح للقوانين”.

وأوضح لينك أن خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال يعانون من تدهور إمدادات المياه واستغلال مواردهم الطبيعية وتشويه بيئتهم.

وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة ونهب مقدرات الشعب الفلسطيني بما في ذلك السيطرة على الينابيع وتسخيرها لخدمة المستوطنين كما وتنهب الصخور والمحميات الطبيعية وتستخدمها لأغراض الاستيطان والتوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية.

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