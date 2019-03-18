توزيع 5 ملايين ليتر مازوت و30 ألف اسطوانة غاز بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

بلغت كميات المازوت الموزعة في محافظة القنيطرة خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين نحو 5 ملايين ليتر منها 2 مليون و300 ألف ليتر للتدفئة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة المهندس علي زيتون في تصريح لمراسل سانا اليوم أن توزيع المادة حالياً يتم عن طريق البطاقة الذكية والمعتمدين الجوالين وبأشراف اللجنة الفرعية لتوزيع المحروقات في المحافظة لضمان وصول المادة إلى مستحقيها ومكافحة السوق السوداء أو الإتجار بها.

بدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الاقتصاد فرج صقر في تصريح مماثل أنه تم توزيع 30 ألف اسطوانة غاز منزلي خلال شهر آذار الجاري منها 7 آلاف اسطوانة لصالح تجمعات جديدة الفضل وعرطوز الظهرة وعدد من بلدات وقرى ريف دمشق المجاورة إدارياً لمحافظة القنيطرة.

من جهته أشار رئيس وحدة تعبئة الغاز في منطقة الكوم المهندس فريد العلي توفر مادة الغاز المنزلي وعدم وجود أي أزمة في هذه المادة.

وبين العلي أن إنتاج الوحدة من اسطوانات الغاز يتراوح ما بين 1800 و2000 اسطوانة يومياً وهذه الكميات تلبي احتياجات المحافظة إضافة إلى تزويد عدد من معتمدي الغاز في ريف دمشق.

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