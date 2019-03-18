نشاطات ثقافية تقرب لغة الضاد من جيل الشباب

دمشق-سانا

نشاطات ثقافية ولغوية وفنية متنوعة ضمتها احتفالية يوم اللغة العربية التي أقيمت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق في مكتبة الأسد.

الاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة السورية للكتاب بالتعاون مع نادي شام الثقافي وجامعة الجزيرة الخاصة ضمت معرضا لأمهات الكتب باللغة العربية ومخطوطات نادرة مع عرض بيبلوغرافيا في علوم اللغة العربية احتضنته قاعة المعارض في المكتبة.

كما شملت الاحتفالية مجموعة ندوات ومحاضرات حول اللغة العربية والمعاصرة والمنهج التواصلي الوظيفي في تعليمها لغير المختصين إضافة إلى حفل توقيع كتب من إصدار هيئة الكتاب عن العربية وقضاياها لكل من الدكتور محمود السيد بعنوان “من سمات اللغة العربية ولطائفها” والدكتور ممدوح خسارة حول “اللغة العربية بين التشدد والتيسير” والدكتورة منيرة فاعور “التشبيه الضمني” والباحث حسام الدين خضور حول “علامات الترقيم في اللغة العربية”.

وأقيم ضمن الاحتفالية منتدى للغة العربية شمل محاضرات حول علاقة اللغة بكل من الطب والفن والإعلام وملتقى للشباب الجامعي مع تكريم للدكاترة ملكة أبيض وعبد الله الدنان وفيصل الديوب إضافة إلى عرض غنائي لطلاب جامعة الجزيرة الخاصة.

وأكد الدكتور ثائر زين الدين مدير عام هيئة الكتاب في كلمة له خلال افتتاح الاحتفالية أهمية اللغة العربية لأنها حامل تراث وناقل معرفة وشاهد حي على نهوض الغرب الحديث في العلوم المختلفة منبها الى خطورة اللهجات العامية التي اكتسحت الفضاء الحيوي للغتنا الفصحى ما يتطلب امتلاك منظومة شاملة مشتركة متجذرة قادرة على النهوض بالأبعاد الفكرية والروحية والإبداعية المختلفة للعربية.

التشاركية بين القطاع الخاص والحكومي لحماية اللغة العربية هو الهدف الأساسي من إقامة مثل هذه الفعاليات حسب ما أكد عبد الرزاق شيخ عيسى رئيس جامعة الجزيرة الخاصة مشيرا إلى أن لغة الضاد تمثل تاريخنا وحضارتنا ومستقبلنا والتهميش الذي تتعرض له حاليا يستدعي من كل الجهات المعنية الوقوف صفا واحدا لإعادة الألق للغتنا في صفوف الشباب والتصدي لما يروج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التوجه إلى فئة الشباب هو أهم ما يميز هذه الفعالية حسب ما أكد أحمد الطبل مؤسس ومدير نادي شام الثقافي معتبرا أن الاحتفالية من أكبر الفعاليات الخاصة باللغة العربية في الآونة الأخيرة وهي ثمرة التعاون بين الجهات العامة والمؤسسات الأهلية والخاصة المعنية بالشباب.

أما إياد مرشد مدير مكتبة الأسد الوطنية فأكد في تصريح لـ سانا الثقافية أن هذه الفعالية تعبر عن أهمية اللغة العربية ليس فقط لجهات رسمية بل لكل المجتمع السوري مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه اللغة والارتقاء بها كلغة للفكر وللعلم.

ميس العاني

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