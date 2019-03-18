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عــاجــل باقري: إيران وسورية والعراق متحدون في وجه الإرهاب بتنسيق عال وبعزم كبير للقضاء عليه نهائيا

رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي: ستشهد الأيام القادمة فتح المنفذ الحدودي بين سورية والعراق ولدينا لجان مشتركة بين الطرفين

2019-03-18

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باقري: إيران وسورية والعراق متحدون في وجه الإرهاب بتنسيق عال وبعزم كبير للقضاء عليه نهائيا

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