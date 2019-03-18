رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي: ستشهد الأيام القادمة فتح المنفذ الحدودي بين سورية والعراق ولدينا لجان مشتركة بين الطرفين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غروسبيتش لـ سانا: (التحالف الدولي) يدعم الإرهاب في سورية
2019-03-18
قاسم: سورية أفشلت المخططات التي استهدفتها
2019-03-17
أرسلان: ضرورة التنسيق مع سورية لتأمين عودة المهجرين إلى مناطقهم
2019-03-17
جعفري: الشعب السوري المحور الرئيسي للمقاومة
2019-03-17
قبيسي: واشنطن والغرب لا يريدون حل ملف المهجرين السوريين
2019-03-16
كليتشدار أوغلو: أردوغان يتحمل مسؤولية إراقة الدماء في سورية
2019-03-16
سورية تشارك في أعمال المؤتمر الـ 24 لاتحاد المحامين العرب في تونس
2019-03-16
محليات
منحة صينية لسورية بقيمة 100 مليون يوان لتمويل احتياجات ذات طابع إنساني
2019-03-18
الخميس المقبل عطلة عيد الأم
2019-03-18
الحرارة إلى ارتفاع مقتربة من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا
2019-03-18
تسهيلات للفعاليات الاقتصادية للعودة والمباشرة بالعمل في عين ترما
2019-03-17
تحديد أسماء أعضاء فرق الأولمبياد العلمي لتمثيل سورية في المسابقات العالمية
2019-03-17
التربية تحدد آلية التنقلات والتشكيلات للتعليم العام والمهني في المحافظة الواحدة
2019-03-17
لجنة دعم الشعب الفلسطيني: الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية
2019-03-17
رياضة
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرضخ لمطالب الأندية الكبرى
2019-03-18
اختتام بطولة الجمهورية بالدراجات في اللاذقية
2019-03-18
منتخبا دمشق واللاذقية أولا في بطولة الجمهورية للقوس والسهم
2019-03-18
تشرين يتوج بلقب بطولة كرة القدم التنشيطية للناشئين في اللاذقية
2019-03-18
اختتام بطولة اللاذقية للشطرنج لفئة الرجال
2019-03-18
ميا: نطمح لتحقيق نتائج جيدة للكاراتيه السورية في بطولة آسيا
2019-03-18
الفارس هاني بدران يتوج ببطولة الفئة العليا بدورة الأغر الدولية
2019-03-18
اقتصاد
زراعة أكثر من 32 ألف هكتار بمحصول القمح في السويداء
2019-03-18
مهرجان جبلة للتسوق.. عروض تلبي رغبات الزبائن
2019-03-17
التجاري يحدد الوثائق المطلوب الاحتفاظ بها عند فتح حسابات المنظمات غير الحكومية
2019-03-17
السياحة تستعيد نشاطها في درعا ومركز العلوم السياحية ينهض من جديد
2019-03-16
المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يعيد ضبط الإنفاق الإداري لدعم المؤسسات الأكثر إنتاجية
2019-03-16
الحدائق المنزلية.. متنفس بيئي ومورد اقتصادي
2019-03-16
في اليوم العالمي لحماية المستهلك.. التأكيد على دور المجتمع بالرقابة
2019-03-16
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العماد أيوب: لا نساوم ولا نناقش بحقنا في الدفاع عن سيادتنا وسنستعيد السيطرة على كل شبر من الأرض السورية
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توزيع مساعدات لـ 3665 أسرة من المهجرين العائدين بريف درعا
في إطار الرد على خروقاتهم المتكررة.. وحدات من الجيش تدمر تجمعات وأوكارا للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب
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باقري: إيران وسورية والعراق متحدون في وجه الإرهاب بتنسيق عال وبعزم كبير للقضاء عليه نهائيا
رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي: ستشهد الأيام القادمة فتح المنفذ الحدودي بين سورية والعراق ولدينا لجان مشتركة بين الطرفين
2019-03-18
2019-03-18
Rem
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