اختتام بطولة الجمهورية بالدراجات في اللاذقية

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة الجمهورية للدراجات لفئة تحت 23 سنة ولفئات الشباب والناشئين والأشبال التي أقامها اتحاد اللعبة في اللاذقية.

وأسفرت نتائج مرحلة الفردي عام لفئة تحت 23 سنة عن فوز مصطفى عبد القادر بالمركز الاول ثم اسماعيل فنري وبلال البني وحل عمر الموقع أولا بفئة الناشئين ثم ابراهيم زكريا فمحمد المشلح وفي فئة الاشبال جاء عمار سليم اولا ثم أحمد باكير ومحمد حلبي ولفئة الشباب توج أسامة صباهي بالمركز الأول ثم أنس دكدك ونبيل الفارس اما بطولة الفرق فحسم منافساتها فريق حماة.

وفي مسابقة الفردي ضد الزمن فاز عمار السليم بفئة الأشبال وعمر الموقع بفئة الناشئين وعبد الاله الأحمد بفئة تحت 23 سنة وانس دكدك بفئة الشباب.

وقال رئيس اتحاد الدراجات في تصريح لمندوب سانا الرياضي محمد خضر أن هذه البطولة هي باكورة بطولات الاتحاد المحلية ضمن الخطة التي أدرجها للنشاطات منذ بداية العام وقد شهدت منافسات قوية وتنظيما متميزا على كل المستويات مشيرا الى الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد منذ سنوات لتطوير اللاعبين في جميع الفئات لتحضيرهم بالشكل الامثل للبطولات الخارجية.

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