روحاني: أعداء إيران لن يحققوا أهدافهم أبدا

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أعداء ايران لن يحققوا أهدافهم في إيران أبدا مشددا على أن الشعب الإيراني وعلى مر سنوات نضاله لا يزال صامدا وثابتا في وجه المؤءامرات التي تستهدف بلاده.

وقال روحاني في تصريح له اليوم في ختام الاجتماع الأخير للحكومة في العام الإيراني الحالي إن الأعداء حاولوا وبقوة منع تقدم هذه البلاد وسلب الراحة والأمن والاستقرار من الشعب الإيراني.

وأوضح روحاني أن الولايات المتحدة انسحبت من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع ايران وفرضت بحسب زعمها أشد العقوبات على الشعب الإيراني معتقدة انه بامكانها العودة إلى إيران إذا استمرت بفرض الحظر وهذا لن يتحقق أبدا.

وأضاف الرئيس الإيراني أن طهران تعتزم صياغة دعوى قضائية عبر الإدارة الحقوقية التابعة لرئاسة الجمهورية ووزيري العدل والخارجية ضد واشنطن لارتكابها جريمة ضد الانسانية على خلفية الحظر الذي تفرضه على إيران مبينا أن الدعوى ستتضمن كل المواضيع على نحو شفاف وستحدد ما يجب القيام به مستقبلا.