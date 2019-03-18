الرئيس النمساوي يدعو لاتباع سياسة أوروبية مستقلة عن أمريكا

فيينا-سانا

دعا الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين اليوم إلى اتباع سياسة أكثر استقلالية في أوروبا بعيدا عن الولايات المتحدة.

وقال فان دير بيلين في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية: إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ومنع الشركات الأوروبية من العمل مع الإيرانيين تحت طائلة العقوبات الأمريكية يعد “تجاوزا للحدود” ويجب على الأوروبيين الكف عن “الرقص على مزمار ترامب”.

وشدد على أنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي ممارسة سياسة أكثر استقلالية في مسائل خلافية أخرى أيضا”.

وكان الرئيس النمساوي وجه انتقادات في وقت سابق إلى سياسة الإدارة الأمريكية لسعيها لعرقلة مد أنابيب “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى دول أوروبية.