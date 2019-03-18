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الشرطة الماليزية تعتقل 13 شخصا بتهمة الارتباط بجماعات إرهابية

2019-03-18

كوالالمبور-سانا

ألقت الشرطة الماليزية القبض على 13 شخصا بتهمة الارتباط بجماعات إرهابية وذلك في عمليات أمنية جرت على مدى يومين في ولاية صباح.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية برناما عن المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون قوله: إن “وحدة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع وحدة الشرطة الخاصة فرع ولاية صباح ووحدة الكوماندوس 69 نجحت في اعتقال 12 شخصا يحملون الجنسية الفلبينية بينهم امرأة إلى جانب رجل ماليزي وهم مرتبطون بمجموعات إرهابية مثل جماعة أبو سياف وجماعة ماؤوتى وقوة سولو الملكية”.

وكانت الشرطة الماليزية أعلنت في تشرين الأول الماضي اعتقال 8 أشخاص بينهم 7 أجانب للاشتباه في تورطهم في التخطيط لأعمال تضر بالأمن العام في البلاد.

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