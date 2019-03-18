ميا: نطمح لتحقيق نتائج جيدة للكاراتيه السورية في بطولة آسيا

دمشق-سانا

يستعد منتخب سورية للكاراتيه للمشاركة في بطولة آسيا للفئات العمرية التي ستقام في ماليزيا الشهر القادم حيث دعا اتحاد اللعبة اللاعبين واللاعبات المتميزين في بطولات الجمهورية للبدء بالتحضيرات.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا إن “التحضيرات للبطولة القادمة تتضمن معسكرا تدريبيا مغلقا في صالة الجلاء الرياضية بدمشق يبدأ اليوم ويستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر القادم قبل موعد السفر بإشراف المدربين محمود درغلي وسهيل سلمان” مشيرا إلى السعي مع المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي لتأمين معسكر خارجي للاعبين للوصول بهم الى الجاهزية المطلوبة للمنافسة وإحراز نتائج طيبة وستكون هناك اختبارات للاعبين واللاعبات لانتقاء خمسة لاعبين ولاعبات قبل السفر.‏

وأضاف ميا “ثقتنا كبيرة بمدربينا ولاعبينا ونطمح من خلالهم لإحراز ميدالية في هذا الاستحقاق القاري الكبير حيث كان لاعبونا على قدر المسؤولية في بطولة غرب آسيا الأخيرة ورفع العلم السوري مرات عديدة خلالها” مشيرا إلى أن بطولات آسيا غنية عن التعريف من حيث قوة المنتخبات المشاركة فيها.‏

ونوه ميا بأن اتحاد اللعبة يواصل العمل لاستقطاب مدربين أجانب لدعم الجانب التدريبي أكثر رغم أن المدربين الوطنيين الذين يجري الاعتماد عليهم أثبتوا جدارتهم في بناء كادر تدريبي وتحكيمي جيد ضمن الإمكانات المتوافرة مبينا ان اللعبة تشهد انتشارا وتقدما ملحوظا في مختلف المحافظات.

يشار إلى أن منتخب سورية للكاراتيه أحرز 11 ميدالية متنوعة في بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في الشارقة.

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